«L'arresto di Mimmo Lucano, sindaco di quella Riace modello d'integrazione possibile, è un pugno allo stomaco per chi come noi lotta per i valori di accoglienza e umanità. Mimmo doveva essere nostro ospite venerdì all'incontro 'Riace - Catania - Roma. L'Italia che lotta per accogliere', per dare il suo contributo al dibattito e raccontare la sua esperienza, un'esperienza di cuore in un'Italia che è spinta all'odio per meri fini politici. Siamo in contatto in queste ore coi suoi avvocati per capire cosa stia accadendo, nel frattempo a nome del Festival Del Cinema dei Diritti Umani di Napoli esprimiamo a Mimmo la nostra incondizionata solidarietà».Lo afferma Maurizio Del Bufalo, presidente del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. «Chiamiamo tutti i napoletani a raccolta: venerdì sera saremo a Piazza Forcella (via Vicaria Vecchia) alle 19.30 per stringerci intorno a Mimmo e tutti quelli che nel mondo si battono per i diritti umani. Venerdì avremo l'occasione di discutere anche di questo caso con l'ASGI Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione».