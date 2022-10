Napoli, funicolare di Chiaia chiusa: volontari affiggono un avviso per i turisti

«Dear Passenger, we inform you that the Funicolare will not be running due to maintenance work...», è scritto su un cartello affisso da alcuni volontari civici all'ingresso della Funicolare di Chiaia al Vomero, chiusa da tempo per manutenzione.

Un disagio prontamente individuato e risolto, attraverso un'operazione di resistenza civica, come ci informa l'artista Ruben D'Agostino: «Da tempo ricevavamo segnalazioni da parte di alcuni residenti che ci informavano di turisti disorientati davanti ai cancelli chiusi della Funicolare di Chiaia al Vomero. Così abbiamo pensato di indicare in lingua inglese le eventuali alternative per raggiungere il centro storico di Napoli».

L'operazione di resistenza civica, è nata da un'idea condivisa che ha coinvolto l'artista Ruben D'Agostino - impegnato di recente in varie operazioni di protesa artistica, come quelle circa le buche stradali del Vomero, sollecitandone l'intervento del Comune - Gabriele Basile Pisani Massamormile e l'avvocato Fabio Procaccini, che aggiunge: «La nostra azione si sta propagando ed altre professionalita' e talenti si stanno unendo alla nascente “Resistenza Civica”. Resistiamo e fronteggiamo le piccole disfunzioni con vere e proprie azioni provocatorie e migliorative. Siamo scesi in campo con le nostre professionalità, abilità e creatività e stiamo migliarando tante piccole cose al Vomero, divertendoci anche».