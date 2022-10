Napoli: Chiaia senza funicolare per 9 mesi, 8mila persone restano a piedi

«Addio, ci mancherai. Firmato: le migliaia di utenti della funicolare di Chiaia». Il cartello, un po’ ironico e molto amaro, è seguito da una faccina in lacrime, ed è affisso all’esterno dell’impianto che collega il Vomero al Parco Margherita, a pochi centimetri dal cancello sbarrato di via Cimarosa. È un sabato di disagi, al Vomero, nel primo giorno della chiusura della funicolare per manutenzione ventennale. Buste della spesa portate a braccio da via Sanfelice a piazza Fuga, traffico diffuso. E poi la rabbia, tanta, che arriva non solo dai pendolari tra Vomero e Chiaia, ma soprattutto dal popolo del Petraio e di via Palizzi, circa 8mila residenti rimasti quasi totalmente isolati (da qui non passa la navetta sostitutiva messa in campo da Anm). Dal comitato di zona, non a caso, è già partita una raccolta firme per chiedere «un bus fisso». Gli anziani, da queste parti, sono tanti.

Non tutti sono informati della chiusura della funivia, che andrà avanti almeno per 6-9 mesi, se tutto procederà senza intoppi. «Non ci posso credere - sospira Debora davanti al cancello chiuso - Questa era la funicolare più comoda di tutte. Adesso dovrò fare il giro da via Toledo fino a piazza Amedeo». C’è chi osserva che i disagi principali si registreranno a partire da domani, dal momento che il sabato gli uffici sono chiusi, come pure diverse scuole. Restano i cancelli chiusi, ma di operai al lavoro, all’interno dell’impianto, non se ne vedono: siamo nel fine settimana. Alcune operazioni - come assicurato dall’assessorato alla Mobilità di Palazzo San Giacomo - partiranno già nei prossimi giorni, prima della partenza del bando. Ma lo scontento non manca. Sulle scalette che portano da via Sanfelice a via Toma, c’è un via vai fittissimo di passanti. È il popolo del Vomero antico, la gente del Petraio, una delle location più belle della città. E, per i prossimi mesi, anche una delle più isolate. «Dovevano organizzare meglio la chiusura - sospira Roberto Scopece, residente - e magari fare i lavori d’estate. Tante persone qui non sanno come muoversi, neppure per fare la spesa». Mimmo Pisa è uno dei portavoce del comitato di residenti del Petraio (via Sanfelice-via Palizzi). La situazione non è semplice per chi abita in questi palazzi, tanto splendidi quanto popolosi.

«Con la chiusura della funicolare di Chiaia - spiega - Abbiamo già iniziato una raccolta firme per chiedere al Comune di ripristinare il pulmino che percorre la tratta via Palizzi-piazza Vanvitelli, che è stato eliminato già da parecchi anni. E onestamente non sappiamo il perché. Adesso però è arrivato il momento di ripristinarlo, o tanti residenti rimarranno in trappola nelle loro case». I residenti del Vomero antico, come anticipato, sono tanti, circa 8mila, secondo le stime del Comitato Valori Collinari. E tutti loro, per spostarsi, fanno affidamento sulle funicolari. La signora Liliana Savino, per esempio, cammina tra le transenne di un dissesto a pochi passi dal palazzo di Scarpetta su cui campeggia la scritta “Qui rido io”. Ma lei non sorride: «Per mia nuora, che insegna in una scuola - dice - la chiusura della funicolare sarà un problema serio. Io me la caverò camminando un po’».

Visto lo stop dell’impianto di via Cimarosa, la funicolare Centrale dovrebbe prolungare gli orari nei prossimi giorni (non in questo weekend, dal momento che le trattative tra sindacati e Anm va in scena domani). Eppure, come rivelano al ticket office di piazza Fuga, gli utenti della funivia rimasta aperta sono già aumentati: «Stamattina - informa l’impiegata intorno alle 13 - abbiamo staccato ben 600 biglietti, senza contare quelli venduti dal bar. Di solito, in un sabato normale, a quest’ora ne abbiamo rilasciati circa 300». «Ieri erano chiuse anche le scale mobili di via Morghen - aggiunge Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari - Un altro grave danno per i vomeresi e per i tantissimi turisti che, anche in questo inizio di ottobre, raggiungono San Martino. La navetta sostitutiva proposta da Anm da ieri, resta bloccata nel traffico, non arriva in piazza Vanvitelli e svolta all’incrocio con via Luca Giordano. In pratica salta la zona, quella tra piazza Fuga e San Martino, più densamente abitata del Vomero. Il quartiere conta 24mila abitanti al chilometro quadrato. Qui se ne raggiungono anche 30mila. Propongo di prolungare gli orari della funicolare centrale, e di variare il percorso della navetta, solo così si potrà evitare l’isolamento dei 15mila utenti giornalieri che utilizzavano la funicolare di Chiaia. Il Comune si confronti con i comitati. Domani, col pieno regime di uffici e scuole, la situazione sarà ancora più grave».