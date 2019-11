Furto di pneumatici, a Napoli è record: più di mille raid dall'inizio dell'anno

«Gli ultimi episodi si sono verificati in via Diocleziano e a Volla, ma l’intera città metropolitana è interessata da un incremento di furti di pneumatici - dichiara Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi - stando al dossier prodotto dai Verdi da inizio anno si sono registrati più di mille casi. I cittadini sono bersagliati da continui attacchi e soprusi, inconcepibile doversi vedere costretti a tenere l’auto in garage se la si vuole salvaguardare dai delinquenti».

Il fenomeno è in ascesa e va assolutamente fermato perché, inoltre, alimenta il mercato nero. «Gli pneumatici sono facilmente asportabili, nonostante i dispositivi di sicurezza installati da parecchie case produttrici - prosegue Borrelli - sono oggetti rivendibili in poche ore e che possono portare nelle casse della criminalità un grosso guadagno. Se non poniamo un freno a questa escalation di criminalità, arriveremo ad un punto di non ritorno. Servono più controlli ed una maggiore presenza nelle strada da parte degli uomini delle forze dell’ordine».

