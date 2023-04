Napoli, choc a Gianturco: un clochard trovato morto

Coperte insudiciate, giacigli di fortuna, tegole di legno e inferriate. E sullo sfondo una umanità senza nome. Era questa la scena che oggi pomeriggio si sono trovati davanti agli occhi i poliziotti in via Emanuele Gianturco, all’altezza del civico 9, dove è stato rinvenuto un corpo senza vita.

Senza un tetto sulla testa, né familiari accanto a piangerne la scomparsa né documenti per risalire alla sua identità: è morto così un senza fissa dimora nella zona industriale. A trovare il cadavere alcuni passanti, che hanno dato l’allarme. Sul posto per le prime ricostruzioni sono giunti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Stando alle ipotesi avanzate dagli investigatori, l’uomo - di cui non si conosce ancora la nazionalità, dato che è in fase di identificazione - sarebbe caduto sbattendo la testa sul selciato, dopo un maldestro tentativo di scavalcare una recinzione. L’età del clochard, la cui salma è stata trasportata per le procedure di rito al II Policlinico, potrebbe oscillare tra i 45 e i 50 anni.

Un dato che non è tuttora possibile stabilire, dato che era privo di un documento di riconoscimento. Il decesso sarebbe avvenuto intorno alle 15.15, tenuto conto che il corpo è stato rinvenuto nelle prime ore del pomeriggio.