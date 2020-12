Napoli, salta il tradizionale brindisi di Natale: strade della movida presidiate

Più di settanta controlli effettuati e numerose sanzioni elevate fin dalle prime ore del mattino: è questo il primo bilancio delle forze dell’ordine nell’area dei baretti di Chiaia. Una serie di controlli che vedono impegnati gli uomini della polizia locale, della polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei carabinieri, tutti in campo per scongiurare il cosiddetto aperitivo pre-natalizio. Una pratica oggi fuorilegge, data la zona rossa in cui si trova il paese, che nei giorni scorsi si è verificata puntualmente in determinate aree del quartiere. Proprio in queste e in altre zone proseguiranno i controlli nelle prossime ore e fino all’ora di cena per evitare ulteriori assembramenti.

«Stiamo controllando le persone in strada - afferma il capitano Sabina Pagano della sezione di polizia locale di Chiaia - per verificare la veridicità delle loro autocertificazioni. Ormai abbiamo una certa esperienza rispetto a questo tipo di verifiche e siamo molto attenti. Nonostante tutto abbiamo elevato diverse contravvenzioni a persone e attività commerciali. Conosciamo bene il problema dell’area dei baretti e per questo non abbasseremo la guardia. I nostri controlli proseguiranno anche nel pomeriggio per scongiurare ogni pericolo di situazioni illegali. In queste ore, proprio per quanto accaduto nei giorni scorsi, saremo ancora più presenti in queste zone della città».

