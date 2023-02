Auto e moto in fiamme a Napoli: il piromane di 58 anni arrestato a Milano

Ha incendiato auto e moto in diversi punti della città. Un 58enne è stato arrestato. L'episodio risale al 15 gennaio scorso. Nella notte di un mese fa l'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato San Ferdinando e Decumani, avrebbe appiccato il fuoco a piazza Carolina, nei pressi di piazza del Plebiscito, provocando la distruzione di tre auto e due motocicli. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Poche ore dopo lo stesso uomo avrebbe innescato un altro incendio in via Cisterna dell'Olio, nel centro storico: qui le fiamme hanno distrutto tre auto e provocato vari danni. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei pompieri.

Sono subito partite le indagini dei poliziotti che, grazie all'analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza, hanno individuato D.F.L., 58enne recidivo per reati della stessa specie. L'uomo è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Milano dagli agenti della Squadra mobile milanese, che hanno arrestato il 58enne. Sono in corso ulteriori indagini per verificare l'eventuale responsabilità dell'uomo in merito ad analoghi episodi. L'uomo si trova ora in carcere.