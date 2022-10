Napoli, spaventoso incendio distrugge un appartamento: uomo in ospedale per ustioni

Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato questa mattina a Napoli in uno stabile nel quartiere Poggioreale, in via Santa Lucia Filippini a Brecce Sant'Erasmo. Le fiamme si sono sviluppate da un appartamento situato al terzo piano, andato completamente distrutto dall'incendio che ha interessato anche altre due unità abitative, poste al terzo e al quinto piano, risultate danneggiate.

I tre nuclei familiari, cinque persone in totale, hanno trovato autonoma sistemazione. Per un uomo che ha riportato ustioni al braccio si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto si sono recati l'assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, che ha informato costantemente il sindaco Gaetano Manfredi, e la presidente della Quarta Municipalità Maria Caniglia.

L'assessore comunale al Welfare Luca Trapanese ha verificato le necessità per le famiglie coinvolte. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato completamente l'incendio. Sul posto sono giunti anche la Protezione Civile, i Carabinieri e la Polizia locale.