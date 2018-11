Napoli, case occupate dai clan: una lista in Procura, ecco i primi 100 nomi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Novembre 2018, 07:00

Ne hanno contato un centinaio, numero tondo e buono per dare inizio alla bonifica, per dare la sensazione che lo Stato ha intenzione di recuperare il terreno perduto. Cento case occupate, cento case da svuotare e restituire ai legittimi assegnatari. Una ricognizione silenziosa affidata dalla Procura di Napoli agli uomini della polizia municipale, che sta andando avanti da mesi, nell'ambito di un'inchiesta che punta a contrastare uno dei fenomeni criminali più antichi e attuali: l'occupazione abusiva delle case popolari (in gran parte costruite con i fondi post terremoto), o meglio l'uso di trasferire case degli enti locali da un affiliato all'altro, a seconda degli equilibri camorristici nel quartiere.