Incidente per Mario Maggio, consigliere della quarta municipalità di Napoli che ieri sera è finito al pronto soccorso dell'ospedale del Mare. Il capogruppo della lista "Prima Napoli" è stato assistito nel presidio di Ponticelli dopo essere caduto dallo scooter ma, secondo quanto riferito dalla vittima alle forze dell'ordine, non si tratterebbe di un episodio accidentale bensì di un investimento volontario.

Maggio che era a bordo del proprio scooter su via della Bussola, a San Pietro a Patierno, sarebbe stato volontariamente tamponato poco prima delle 19 di ieri, da un'auto all' interno della quale c' erano due persone a lui note e con le quali ci sarebbero vecchie ruggini.

Il consigliere, in passato vittima di un'aggressione e coinvolto in una indagine per voti di scambio nel 2014, non ha avuto necessità del ricovero ospedaliero Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Ponticelli che ieri si sono recati all' ospedale del Mare per raccogliere la testimonianza e sul luogo dell'incidente.

