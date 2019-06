Napoli, schianto nella notte alla Riviera di Chiaia: 25enne in prognosi riservata

Domenica 2 Giugno 2019, 12:25

Violento scontro questa notte tra due auto, alla Riviera di Chiaia. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 all'incrocio con piazza San Pasquale, dove un Suv Seat Alhambra con targa bulgara si è scontrato con una Lancia Ypsilon all'altezza dell'interazione stradale disciplinata dai semafori.Il conducente del Suv, un 19enne bulgaro residente a Marano ma privo di patente, viaggiava in direzione Fuorigrotta ad elevata velocità mentre l'altro conducente coinvolto, un 25enne di San Sebastiano al Vesuvio, proveniva dal senso opposto ed era intento a svoltare per piazza San Pasquale. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che hanno trasportato il 25enne all'ospedale Cardarelli dove ora è ricoverato in prognosi riservata. Il 19enne invece ha riportato solo lesioni giudicate guaribili in tre giorni.La sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano è intervenuta poco dopo lo scontro tra i due veicoli, accertando il coinvolgimento di altri mezzi. Nell'impatto, sono stati colpiti anche alcuni motocicli e vetture in sosta. I veicoli sono stati sequestrati dai poliziotti municipali e come da prassi, gli agenti hanno richiesto i test tossicologici per i conducenti.