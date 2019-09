Napoli, scontro frontale tra i riders delle pizze: due giovanissimi in ospedale

Martedì 3 Settembre 2019, 11:01

Stavano per consegnare le pizze a destinazione ma si sono scontrati frontalmente, finendo entrambi in ospedale.Vittime dell'incidente avvenuto ieri intorno alle 21.30 su corso San Giovanni a Teduccio sono stati due riders a bordo di scooter, un 17enne e un 18enne napoletani, ora ricoverati in prognosi riservata all'Ospedale del Mare.I due centauri provenivano da direzioni opposte e dai primi rilievi effettuati dalla sezione Infortunistica della polizia municipale, comandata da Antonio Muriano, è emerso che uno dei due ragazzi, molto probabilmente, ha invaso la corsia opposta di marcia provenendo da largo Tartarone.Per entrambi i riders, che stavano per consegnare le pizze, i poliziotti municipali hanno richiesto gli esami tossicologici ed eseguito sequestro dei veicoli.