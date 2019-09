Napoli, incredibile inciviltà: sporcizia e sversamenti di ingombranti tra le strade di Barra

Venerdì 6 Settembre 2019, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 18:13

Degrado incessante a Barra, quartiere nella zona est della città. Sono numerose le aree che restano sporche a causa del mancato e inadeguato spazzamento e, soprattutto, per l'incuria da parte dei cittadini.Non solo nelle strade più isolate, la sporcizia è presente anche lungo corso Bruno Buozzi e corso Sirena. Gli interventi da parte degli operatori dell'Asìa Napoli non riescono a ripristinare le situazioni di degrado che si creano ogni giorno. Ancora più grave la circostanza degli sversamenti illeciti di rifiuti, tra i quali anche materiali speciali. Come per gli ingombranti scaricati nell'area parcheggio in via Sesto Fiorentino, a due passi dal parco pubblico di villa Salvetti. Altri punti critici sono via Mastellone (nei pressi dell'isola ecologica), cupa Rubinacci e via Villa Bisignano, nei pressi dello storico parco di Villa Letizia. Ancora peggio in traversa Serino per i rifiuti accumulati nelle aree verdi accanto alla scuola e alle abitazioni. Ogni tipo di rifiuto, come mobili e grandi elettrodomestici, viene sversato tra le strade di Barra: la circostanza costringe l'Asìa Napoli a intervenire periodicamente con mezzi pesanti per poter recuperare le grosse quantità di "monnezza". Uno sforzo logistico ed economico non facile da organizzare e gestire visto che le aree soggette a tale fenomeno sono tantissime nell'area orientale così come in altre zone della città.In piazzetta Bisignano, di fronte lo storico palazzo di villa Roomer, gli spazi sono di nuovo sporchi. Del tutto vanificati lo sforzo e l'impegno dei cittadini e delle associazioni nel ripristinare il decoro: bottiglie di vetro, cartacce, lattine e plastiche invadono le aiuole e la piccola arena. Il comitato civico di quartiere ha chiesto l'installazione di cestini per evitare che i giovanissimi, che frequentano la piazza fino a tardi, possano continuare a gettare i rifiuti a terra.C'è chi continua a denunciare le numerose circostanze di degrado. Lo hanno fatto i consiglieri del M5S nella VI municipalità Simone Natullo e Tina Formisani. Se è difficile ottenere una programmazione degli interventi di spazzamento e pulizia di strade e marciapiedi di tutto il quartiere, ancora più difficile è sensibilizzare i residenti a curare i luoghi pubblici.I cittadini non si scoraggiano. In vista della popolarissima festa dei Gigli, prevista a fine mese, un gruppo di residenti ha organizzato, per la mattina di domenica 15 settembre, un intervento di pulizia di strade e marciapiedi lungo il percorso interessato dalla kermesse che attirerà a Barra migliaia e migliaia di appassionati. Si sono dati appuntamento in piazza De Franchis armati di scope, palette e buste per raccogliere quanta più spazzatura possibile. In tanti hanno risposto all'appello sul gruppo Facebook dedicato al quartiere ma c'è anche chi chiede: «Perché solo in vista della festa?», stigmatizzando il degrado che caratterizza il quartiere, purtroppo, quotidianamente.