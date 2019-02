Ecco i ragazzi della Paranza dei bambini: «Basta MalaNapoli, il nostro premio dedicato a Genny e Annalisa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Febbraio 2019, 10:30

Così diversi eppure così uguali. Fino a un anno fa nemmeno si conoscevano, poi le loro vite si sono improvvisamente intrecciate fino a far nascere amicizie e rapporti umani inediti. Le luci della ribalta si sono accese per dieci adolescenti napoletani, e adesso tra loro c'è chi sogna di diventare attore. Opera di neorealismo camorristico tratta dall'omonimo libro di Roberto Saviano, «La paranza dei bambini» è una pellicola costruita interamente sull'epopea nera della faida di Forcella che si combatté con inaudita ferocia nei vicoli dei Decumani tra la primavera del 2013 e l'autunno del 2015.Francesco Di Napoli, 17 anni, interpreta la parte del baby boss adolescente che alla fine trascinerà all'inferno un intero gruppo di coetanei; viene dal Rione Traiano e lavora in una pasticceria. Viviana Aprea, coetanea, è la sua fidanzatina, abita ai Colli Aminei, studia e vuole laurearsi in Scienze turistiche. Ciro Pellecchia, 16enne del Rione Sanità, dà vita a «Lollypop», personaggio che tra una sventagliata di kalashnikov e un summit di camorra riesce anche a trasformarsi in personaggio comico che strappa risate a scena aperta tra una mattanza e l'altra. Francesco, Viviana, Ciro: così diversi eppure così uguali: e oggi tutti sperano che quella che li ha portati a Berlino non resti solo una meteora. In questa intervista a tre voci per la prima volta parlano senza copione della loro città e di una camorra cinica e spietata che oggi assolda anche e soprattutto giovanissimi e minorenni.