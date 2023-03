Napoli, l'Istituto scolastico Massimo Troisi di Pianura dedica una rassegna cinematografica all'attore e regista

L’istituto comprensivo Massimo Troisi di Pianura, diretto dalla professoressa Vera Brancatelli, darà vita ad una rassegna cinematografica dedicata a Massimo Troisi.

L’obiettivo è far conoscere agli studenti la straordinaria opera dell’attore e regista napoletano a cui l’istituto è dedicato, attraverso alcune delle produzioni cinematografiche più rappresentative di un messaggio di lotta a difesa del Sud Italia, della condizione precaria dei lavoratori ma anche, la forza comunicativa di un personaggio che ha segnato la storia del cinema italiano restando, nel tempo, uno dei simboli internazionali più amati.

I film selezionati sono: Il Postino, Ricomincio da tre, Non ci resta che piangere. Le vie del Signore sono finite.

Dalla lotta per la libertà nella trasposizione del romanzo di Skàrmeta, ultima opera di Troisi che lo consacra a livello mondiale passando per la denuncia al precariato del Meridione degli anni ottanta così simile ai giorni nostri, toccando il capolavoro in duo con Benigni fino all’evocativa denuncia di una città troppo ancorata all’immagine che gli altri le hanno attribuita. Napoli non deve cambiare ossia deve restare vincolata ad una pregiudizievole immagine caricaturale.