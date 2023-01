Napoli-Juventus, tifoso scommette in una schedina 350 euro sul 5-1 e ne vince 36.750

Il clamoroso successo di ieri sera del Napoli sulla Juventus per 5-1 ha permesso una super vincita alle scommesse. Una sconfitta del genere per i bianconeri - segnala l'agenzia Agimeg - non accadeva da circa 30 anni in campionato ed era quindi difficilissima da ipotizzare soprattutto nelle proporzioni del risultato.

Ma non è stato così per un bravo e fortunato scommettitore, che ha creduto nell'inaspettato successo dei partenopei. Lo scommettitore ha infatti puntato 350 euro, presso l'agenzia Goldbet di via Castelgandolfo 99 a Roma, proprio sulla vittoria per 5-1 del Napoli sulla Juventus. La giocata - sottolinea Agimeg - ha fruttato una super vincita di 36.750 euro.