Napoli-Juve, festa grande sui social: «Una vittoria per i napoletani»

Tutto il Napoli si abbraccia, tutta Napoli fa festa. La notte del Maradona contro la Juventus resterà a lungo negli occhi e nelle orecchie di calciatori e tifosi, testimoni di una serata magica. «Di solito una domanda che ti fanno è a chi dedichi la vittoria. Stasera è facile. Questa enorme soddisfazione è per voi, per chi era allo stadio e per chi ha tifato per noi da qualsiasi parte del mondo. Questa vittoria è per tutti i napoletani. Questa vittoria è per Napoli» le parole di Matteo Politano, azzurro che ieri è partito titolare contro i bianconeri.

«La vittoria è per voi» conferma anche Piotr Zielinski. Tra i protagonisti della notte con un gol e due assist anche Kvaratskhelia, tornato a far paura agli avversari: «Che notte magica» ha scritto il georgiano sui social, spinto al Maradona anche da tanti connazionali arrivati a Napoli solo per vederlo. A chiudere il match ci ha pensato Eljif Elmas: «Pokerissimo» ha esultato il macedone, che dopo il gol ne ha approfittato per inscenare una partita di carte col capitano Giovanni Di Lorenzo.