Napoli, 17 marcatori in stagione: nessuno come gli azzurri in Europa

La prima volta anche per Amir Rrahmani, nel momento del bisogno, in una notte da sogno. Il centrale difensivo azzurro trova il primo gol della sua stagione durante Napoli-Juventus, un gol che indirizza il match, che in un certo senso manda i titoli di coda, di certo che rende da record la squadra di Luciano Spalletti. Il kosovaro è infatti il 17° marcatore stagionale degli azzurri, quando siamo appena a metà gennaio. Gli azzurri hanno superato il dato dello scorso anno (16) e eguagliato quello della stagione 2019/20. Un dato incredibile che non ha eguali in Italia né in Europa, dove anche i top club dei maggiori campionati europei non riescono a tenere il passo del Napoli.

Il Milan di Pioli, infatti, è fermo a 16 marcatori stagionali (13 in Serie A), mentre molto più distanti sono le altre due che provano a inseguire in classifica. La Juventus ha messo insieme fin qui 11 marcatori nella sua altalenante stagione, 14 sono quelli dell’Inter di Inzaghi (13 in Serie A), con le milanesi che nel dato possono contare anche una notte di Coppa Italia, che invece al Napoli ancora manca (esordio nella competizione martedì contro la Cremonese al Maradona).

In giro per l’Europa non cambia la situazione: il Bayern capolista di Bundesliga è fermo a quota 16 marcatori, persino il Manchester City delle meraviglie di Guardiola si ferma a 14. Uno in più (15), invece, per chi comanda oggi la Premier League come l’Arsenal, mentre non va meglio al Paris Saint Germain, che conta fino a oggi 12 differenti marcatori nella sua stagione. Dietro anche le spagnole: il Barcellona capolista si ferma a 14, più indietro (12) c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, meglio di tutte fa la Real Sociedad (16).