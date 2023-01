Napoli-Juventus 5-1, Spalletti non si esalta: «È un messaggio a noi stessi»

Doveva essere una notte straordinaria e così è stato. Il Napoli travolge la Juventus 5-1 al Maradona e lo fa con la bellezza chiesta da Luciano Spalletti: «È una serata bellissima perché abbiamo giocato una grande partita, con ritmi alti. E c'era una cornice di pubblico importantissima: i tifosi sono sempre con noi, abbiamo saputo ricreare l'amore verso questi colori e meritiamo di giocarci partite come quella di stasera» le parole del toscano al termine di una vittoria che porta gli azzurri a +10 in classifica sui bianconeri «Se giochiamo come sappiamo possono venir fuori partite come quella di stasera. Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi: abbiamo sempre il dubbio di non essere di questo livello qui, stasera abbiamo fatto vedere quello che siamo vincendo con merito».

«Siamo rimasti in partita dopo il loro gol e questa è una cosa importante. Anche i tifosi ci hanno aiutato a reagire» ha continuato Spalletti, che già pensa alla Coppa Italia e alla prossima trasferta di campionato in casa della Salernitana «Potevamo gestire meglio qualche pallone, ma è nel nostro dna giocare e rischiare. Il nostro atteggiamento deve essere sempre questo, siamo bravi a giocare anche con i difensori in campo aperto. Osimhen è l'attaccante più forte di tutti, ma può ancora migliorare e sono curioso di capire dove potrà arrivare. Festeggio incontrando i miei figli, che sono venuti da Milano. Ma domani si torna ad allenarci».