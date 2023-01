Edo De Laurentiis è virale con la manita dopo Napoli-Juventus

Fa festa anche Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli che è subito entrato in campo con la squadra dopo il fischio finale del match stravinto con la Juventus, facendosi subito notare dai tifosi. Il dirigente azzurro, infatti, intercettato dalle telecamere, ha voluto salutare i tifosi e telespettatori con un bel cinque in bella vista, a richiamare chiaramente la manita realizzata dalla squadra di Luciano Spalletti ai bianconeri in una serata di festa.