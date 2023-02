Napoli, lavoratore in nero nel Caf, denunciata rappresentante legale

C’è anche la rappresentante legale di un Caf tra le persone denunciate dai carabinieri della compagnia Stella insieme con i reparti specializzati dell'Arma durante il servizio a largo raggio effettuato a piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe, su disposizione del comando provinciale di Napoli.



Controllando gli uffici del centro di assistenza fiscale e patronato a due passi dalla stazione centrale, i militari hanno trovato un dipendente “in nero”. Per la donna, anche le sanzioni amministrative del caso.



Non solo. Durante i controlli il Nas, denunciati il titolare di un minimarket nel quartiere Mercato per violazioni sulla sicurezza alimentare e, in piazza Garibaldi, un parcheggiatore abusivo.