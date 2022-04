Procida capitale della cultura, Nappi (Lega): «Dove sono finiti gli altri 6 milioni di euro?»

«Vincenzo De Luca continua a ripetere che la Regione ha investito 15 milioni di euro per Procida Capitale della Cultura 2022. Gli ho chiesto di indicarci come, ma la spiegazione resa in aula si è fermata a circa 9 milioni. E il resto? Perché non lo dice? Siamo di fronte alla solita forma di megalomania o forse c'è anche qualcosa che non dobbiamo sapere? De Luca in ogni caso ha il dovere di chiarire che fine fanno i soldi dei campani».

Lo afferma in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione Trasparenza del Consiglio regionale.