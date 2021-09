Napoli, lite in strada a Pianura: poliziotto fuori servizio blocca un 18enne armato

Ieri sera un agente del commissariato Pianura, libero dal servizio, ha segnalato alla centrale operativa che era intervenuto per una lite tra alcuni ragazzi in via Castaldi e Sequino. Il poliziotto ha provato a riportare alla calma i giovani quando è arrivato un uomo a bordo di uno scooter che ha estratto un’arma puntandola contro le persone presenti.

L’agente, dopo essersi qualificato, gli ha intimato di fermarsi ma l’uomo ha provato a fuggire, senza successo poichè è stato bloccato e disarmato. Nell'immediato sono sopraggiunte le volanti del commissariato Pianura e dell’ufficio prevenzione generale che hanno sequestrato l’arma, una replica di una pistola marca Glock priva di tappo rosso e con tre cartucce a salve. Il giovane, un 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minaccia aggravata.