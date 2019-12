Sta diventando un caso, quello dell'allontanamento di don Demetrio dall'ospedale Loreto Mare: a tornare sulla questione sono i gruppi «Noi contro la malasanità» e «Insieme facciamo tutto».



«Tutta la comunità religiosa del Loreto Mare.Medici - scrivono - è smarrita di fronte all'allontamento di don Demetrio che aveva portato un'affluenza di fedeli con le sue iniziative. La cappella dell'ospedale era bella, piena di fedeli e di persone. Non si è capito perché è stato mandato via».



Per don Demetrio era stata sottoscritta una petizione sia neglio ospedali che tra gli operatori che lavorano alle Case Nuove, petizione inviata sia al cardinale e perfino alla Curia di Roma. Tutte richieste rimaste senza risposta.



«Se c'è qualcosa che non andava bene nella gestione di don Demetrio - scrivono i gruppi «Noi contro la malasanità» e «Insieme facciamo tutto» - ce lo dicano. Ma una spiegazione ce la devono dare. Chiediamo a tutte le autorità ecclesiastiche di fare chiarimento per l'accaduto». © RIPRODUZIONE RISERVATA