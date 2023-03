Napoli, madre di 95 anni e figlio di 67 trovati morti in casa: è giallo a Posillipo

Tragedia a Posillipo dove, all'interno di un'abitazione, sono stati trovati privi di vita un'anziana di 95 anni ed il figlio di 67 anni. Da qualche giorno, non si avevano notizie di entrambi e, per questo motivo, in seguito alla segnalazione di alcuni condomini, qualche ora fa, è stata forzata la porta dell'appartamento, in via Posillipo, con l'intervento degli agenti della polizia di Stato in sinergia con i Vigili del Fuoco.

Tra le mura domestiche, sono stati ritrovati i corpi senza vita della madre e del figlio e sulle cause della morte sono in corso gli accertamenti della sezione scientifica impegnata nei copralluoghi insieme ai poliziotti del Commissariato di Posillipo.

Non è escluso che si possa trattare di morte per cause naturali ma, allo stesso tempo, si apre il giallo di altre possibili piste che per ora sono tutte al vaglio degli investigatori.