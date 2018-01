Napoli: malore al porto, turista italiano salvato dai bersaglieri

Martedì 2 Gennaio 2018, 18:47

Questo pomeriggio una pattuglia dell'Esercito Italiano in servizio presso il porto di Napoli, impegnata nell'ambito dell'operazione «Strade Sicure», ha soccorso un turista italiano colto da un grave malore.I militari appartenenti al Raggruppamento Campania, durante il controllo dell'area adiacente il terminal «Calata Porta di Massa» del porto di Napoli, sono stati allertati da alcuni passanti che segnalavano sulla banchina la presenza di un uomo che si era accasciato a terra improvvisamente. I bersaglieri dell'8° reggimento sono intervenuti prontamente sul posto constatando la perdita di coscienza e l'assenza del battito cardiaco da parte dell'individuo. Chiamati i soccorsi, hanno iniziato a praticare le manovre rianimatorie assistiti da un medico che si trovava per caso nelle vicinanze. L'uomo dopo poco è rinvenuto e, arrivata l'ambulanza, è stato trasportato presso l' ospedale Loreto Mare.I militari dell'Esercito Italiano partecipanti all'Operazione «Strade Sicure» vengono formati per i compiti previsti nelle operazioni di concorso alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Tra le varie attività che compongono l'iter formativo necessario vi sono anche le nozioni di primo soccorso.