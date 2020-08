Napoli, materassi su più livelli nelle aree per bambini di Piazza Garibaldi: «Non ce la possiamo fare»

Continua senza sosta “l'invasione notturna” di Piazza Garibaldi a Napoli. Proprio nel cuore della nuova area giochi per bambini, inaugurata meno di un anno fa, le giostre e lo spazio dell'anfiteatro sono diventati grandi dormitori a cielo aperto. Veri punti di ritrovo per clochard ed extracomunitari che – nel corso di queste ultime notti – hanno sistemato su vari livelli, materassi, coperte e cuscini.

«Vengono la sera – affermano i residenti – e vanno via solo in mattinata. Si sistemano sulle giostre e sulle scalinate dell'anfiteatro con materassi, cuscini e cartoni. Tutto questo è indecente non solo per il decoro della piazza, ma soprattutto per la loro dignità. Non è concepibile che ancora adesso si sia costretti a bivaccare in questo modo tra la gente di passaggio in piazza».

Un allarme, di civiltà e decoro, che i cittadini lanciano da tempo e che riguarda anche i giardinetti adiacenti.

«Oltretutto questa condizione di precarietà li costringe anche a fare i propri bisogni nelle aree verdi. Tutto il lavoro fatto è stato vanificato perchè non si sono create alternative e non sono state prese le giuste misure di prevenzione. Non si può continuare così anche perchè, nelle prime ore del mattino in estate, tutta l'area è frequentata dai ragazzini che vengono a giocare a calcio o a basket. La piazza non è mai stata controllata e mai come ora necessita di cura ed attenzione, da parte delle istituzioni locali. Da soli non possiamo farcela».



