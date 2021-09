Napoli, Salvatore morto incidente. I familiari: «Arrivato in codice verde in ospedale, vogliamo vederci chiaro»

I familiari di Salvatore Aramini (nella foto), il 20 enne di Marano vittima di un incidente stradale in via Caracciolo, nel cuore di Napoli, vogliono vederci chiaro e hanno già dato mandato ai propri legali per capire cosa sia accaduto al ragazzo dopo il trasporto in ospedale.

Secondo il loro racconto, Salvatore sarebbe arrivato in ospedale in codice verde e avrebbe atteso molto tempo prima di essere curato. Le condizioni del giovane, che a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati