Sabato 3 Novembre 2018, 13:56

Ruba un'auto all'esterno dell'Asl e non si accorge che all'interno c'era una donna, una 91 enne, che si era recata con il figlio nella struttura di via Aldo Moro. Il ladro è stato acciuffato, dopo un'intensa attività svolta dai carabinieri, nella notte in una frazione di Sessa Aurunca, comune del Casertano.Il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, dopo qualche centinaio di metri, ha scaraventato l'anziana dall'autovettura. Poi, pensando che sull'autoveicolo non fosse dotato di un sistema Gps, ha scorazzato per diversi comuni del Napoletano. I militari di Marano e Mugnano si sono messi subito sulle sue tracce e hanno inoltrato la segnalazione anche ai colleghi del Casertano. Il ladro deve rispondere di diversi reati: furto, sequestro di persona, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale. L'anziana è stata ricoverata per motivi precauzionali in ospedale. Sarà dimessa in giornata.