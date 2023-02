Napoli, muore dopo aver mangiato sushi: domani conferimento incarico per autopsia

In arrivo la decisione sull'autopsia. È previsto per domani mattina, nel nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, il conferimento dell'incarico ai periti nominati dalla Procura della Repubblica nell'ambito delle indagini sulla morte di Rossella Di Fuorti, la quarantenne deceduta nei giorni scorsi nella sua abitazione poco dopo aver festeggiato il suo quarantesimo compleanno in un ristorante.

Il legale della famiglia, l'avvocato Sergio Pisani, ha deciso di nominare due consulenti di parte che si affiancheranno ai periti del sostituto procuratore Giuliana Giuliano: si tratta del medico legale Marta Moccia e dell'infettivologo Pasquale Pagliano.