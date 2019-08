Nuove leve per le piazze di spaccio di Scampia: arrestata 31enne di Arzano

Sabato 24 Agosto 2019, 12:39

Una 31enne di Arzano è stata arrestata nel corso di controlli eseguiti dai carabinieri nel Lotto Sc-3 di Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli. La 31enne è stata identificata dai militari del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella e ha spontaneamente consegnato loro una stecchetta di hashish dal peso di un grammo. I militari hanno però perquisito ugualmente la donna, trovando nei pantaloni la chiave di un'auto.La 31enne ha dichiarato di non essere la proprietaria delle chiavi e di non sapere cosa ci facessero nella sua tasca. Individuato il veicolo abbinato alle chiavi, i carabinieri hanno trovato al suo interno 30 stecche di hashish per complessivi 110 grammi, un involucro di marijuana del peso di un grammo e circa 400 euro in contante, ritenuto provento di spaccio. La 31enne è stata quindi arrestata per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.