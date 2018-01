Caso Materazzo, il fratello Luca preso ​in Spagna: è accusato di omicidio

Mercoledì 3 Gennaio 2018, 09:58

Omicidio Materazzo, il fratello Luca catturato a Siviglia. L'uomo era latitante da un anno, in fuga dal dicembre 2016.La Procura di Napoli aveva chiuso da tempo le indagini sull'omicidio di Vittorio Materazzo, ingegnere 51enne ucciso a coltellate sotto la propria abitazione in viale Maria Cristina di Savoia il 28 novembre del 2016. Secondo il pool coordinato dal procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, Materazzo è stato ucciso dal fratello minore Luca. Questi avrebbe agito in modo premeditato, sulla base di dissapori avuti con il parente. Luca Materazzo è latitante dal dicembre dello scorso anno: scomparve prima che si conoscessero i risultati del test del Dna effettuato sugli abiti appartenenti al killer e abbandonati in strada.Seguono aggiornamenti