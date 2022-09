Si torna a sparare e a uccidere a Napoli. Questa notte i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli sono intervenuti in via Marco Aurelio, nel quartiere Soccavo. Un uomo di 54 anni, Sergio Carparelli, è stato trovato morto, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso.