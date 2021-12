Napoli: rissa al pronto soccorso del Cto, ​quattro persone denunciate

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Cto ai Colli Aminei per la segnalazione di una lite. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal medico di turno e dalla guardia giurata i quali hanno riferito che, poco prima, avevano sedato una rissa, nata per futili motivi, tra quattro persone. Gli agenti hanno identificato i quattro, tra i 23 e i 53 anni, e li hanno denunciati per rissa.

