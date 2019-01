I crolli dopo le formiche: l'ospedale San Giovanni Bosco a mezzo servizio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2019 07:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonifiche nei reparti, interventi strutturali, più attenzione all'igiene. Al via il piano, in tre mosse, per riqualificare il San Giovanni Bosco, l'ospedale ieri ancora sotto i riflettori perché è venuta giù parte della controsoffittatura nella sala operatoria di ginecologia mai messa in funzione perché non a norma («La metratura non è adeguata», ammette la Asl). Ennesima vicenda monitorata anche dal ministro della salute, che alle 10, al Tg2, torna a parlare con durezza del caso Napoli.