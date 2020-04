LEGGI ANCHE

Gli agenti del commissariato Arenella e dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Saverio Gatto poiché era stata segnalata la presenza di due persone che stavano tentando di entrare nell’isola ecologica scavalcando la recinzione del muro perimetrale. Luigi ed Emanuele Cantalino, napoletani di 62 e 35 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per furto e sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.