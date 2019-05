Napoli: sfrattati dal boss, padre e figlia perdono gli alloggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Maggio 2019, 08:00

Torna a casa e la trova distrutta: non c'è più niente, nemmeno gli infissi. Sei mesi dopo viene avvicinato da un vicino appena uscito di galera che gli intima: «'O zi, voi siete una brava persona ma ve ne dovete andare». «E dove?», replica il poveretto. Immediata la risposta: «Non sono problemi miei. Anzi, pure vostra figlia deve lasciare la casa». La donna abita a San Giovanni, nel Bronx di Taverna del Ferro, a qualche chilometro dal malavitoso. Ma la minaccia non è di quelle che si possono sottovalutare e così le due famiglie, terrorizzate, lasciano gli appartamenti che il Comune aveva assegnato in via Alveo Artificiale, a Ponticelli, e a San Giovanni, e si trasferiscono a Casoria a casa di parenti.