Lunedì 17 Dicembre 2018, 08:25

Nella città del sole, quando il giorno si spegne a comandare è il colonnello buio. Così anche la Napoli dell'arte verso sera scompare sotto una coperta nera. Dal Plebiscito al Duomo, Da Villa Pignatelli ai Decumani, un filo oscuro unisce i monumenti in un oblio notturno che offusca la bellezza in un itinerario dell'astratto che si limita a delineare i contorni. Tutto il resto bisogna immaginarlo. Bella, insomma, Napoli: se solo si potesse vedere.È inghiottita dall'ombra la piazza delle piazze: certo, in mezzo al Plebiscito i lampioni sono accesi, ma le statue equestri di Carlo III di Borbone e Ferdinando I delle Due Sicilie svaniscono nell'ombra. I riflettori graziano soltanto i sovrani restaurati (nessun sussulto monarchico, tranquilli: solo in senso architettonico) che dall'alto delle loro nicchie vegliano fieri la piazza. È spento soprattutto Palazzo Reale, forse a marcare il segno di una nobiltà destituita. Nella sera napoletana, per fortuna scintillano i due castelli affacciati sul Golfo: il Maschio Angioino e il Castel dell'Ovo sono ben riconoscibili anche da lontano. Ma basta spingersi appena più in là, oltre la Galleria Laziale, per ripiombare nell'oscurità. In piazza Vittoria le statue di Giovanni Nicotera e Nicola Amore si notano a stento.Sull'eterno cantiere della Villa Comunale è da tempo buio pesto, in tutti i sensi: oltre i lampioni di Piazza Vittoria, i viali alberati sono preda di una nuttata che cancella tutto, sogni di gloria inclusi.