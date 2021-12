Napoli, parcheggi "privati" nei vicoli: paletti e catere rimossi all'alba

Catene, paletti e cassonetti posizionati ai Quartieri Spagnoli per garantirsi un "parcheggio sicuro" sotto casa, nel vicolo trasformato in strada e proprietà privata. C’è anche qualche sedia tra gli oggetti rimossi dai carabinieri e dai vigili urbani in vico Sergente Maggiore, via Speranzella, vico Conte Di Mola, via Nardones e via Gradoni Di Chiaia. Sequestrati anche 17 scooter e 8 automobili senza assicurazione in sosta senza alcun criterio. Programmati altri controlli a Napoli.