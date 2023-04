Napoli, donna partorisce nel pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini: «Non sapevo di essere incinta»

«L'equipe di infermieri si è accorta subito che si trattava di un'emergenza ostetrica». Le parole di Emilio Bellinfante, primario del pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, raccontano i dettagli di un soccorso per un codice di urgenza, concluso con un lieto fine. All'alba di ieri, una donna di 42 anni, originaria di Capoverde, è stata accompagnata dalla madre nel presidio della Pignasecca, piegata in due per dolori lancinanti all'addome, spiegando di soffrire di un violento mal di pancia dal giorno prima.

«La donna non si era accorta di essere incinta e, dopo pochi istanti dalla venuta in ospedale, le si sono rotte le acque ma, già prima, medici e infermieri si erano rapidamente resi conto dell'emergenza di natura ostetrica» continua Bellinfante che ha sottolineato l'importante contributo di un «giovane infermiere che, da poco è arrivato da Parma, scegliendo il presidio napoletano dei Pellegrini per svolgere il suo tirocinio». In una manciata di minuti, dopo aver effettuato alcuni esami per accertarsi dello stato clinico della donna, è stato eseguito il parto naturale in tutta sicurezza per madre e figlioletta.

La piccola nata sana e in anticipo, molto probabilmente la puerpera aveva oltrepassato il settimo mese di gravidanza, è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva neonatale, all'ospedale del policlinico universitario Vanvitelli dove è stata portata anche la mamma. «Madre e figlioletta stanno bene e siamo lieti di dare una buona notizia dal momento che, questo pronto soccorso, è stato spesso bersagliato da aggressioni e raid di violenza» conclude il primario.