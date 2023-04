Ospedale Cardarelli di Napoli, protestano medici e infermieri: «Ma i temi sono già stati oggetto di confronto»

Giovedì 6 aprile si è tenuta una manifestazione dinanzi alla sede dell'ospedale Cardarelli di Napoli: «I temi che sono stati oggetto del flash mob organizzato oggi da quattro sigle sindacali presso il Cardarelli - si legge in una nota - sono già al centro dell'attività dell'azienda e la loro trattazione era stata programmata in un incontro convocato per il prossimo 12 aprile».

«Tuttavia, a seguito di una specifica richiesta effettuata da alcune organizzazioni sindacali, tale data è stata spostata in due diversi incontri previsti per il 17 e il 20 aprile prossimo».

La nota poi continua: «L'ordine del giorno è stato aggiornato con le richieste pervenute da tutti i sindacati. Tali necessità espresse dai sindacati hanno determinato uno slittamento delle date dei tavoli di confronto».