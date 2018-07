Napoli, paura a via Medina: si stacca â€‹cavo del tram, travolti due scooter

Lunedì 23 Luglio 2018, 18:32 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 19:49

Due scooter sono stati travolti poco fa in via Medina dal cavo di acciaio della linea del tram, improvvisamente staccatosi e finito sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto intorno alle 18. Il cavo, riferiscono alcuni testimoni, sarebbe rimasto impigliato in una sporgenza su un automezzo dei Vigili del Fuoco che stava transitando all’altezza di palazzo Fondi. I due coinvolti hanno perso l’equilibrio e sono finiti al suolo, le loro condizioni non sarebbero gravi.