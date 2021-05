Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto: «Stava abusando di un minore»

Una vera e propria sommossa popolare è scoppiata oggi a Scampia contro un uomo accusato di aver «abusato di un minore» secondo testimonianze di persone che lo avrebbero colto in flagrante. La gente del posto, inferocita, si è scagliata in massa contro l'uomo, dando vita a un violento linciaggio. Numerose persone dalla vicina Vela Celeste si sono riversate in strada, filmando le scene del pestaggio e postando tutto sui social. L'uomo è stato malmenato e insultato dai presenti, sempre più numerosi man mano che la notizia si è diffusa nel quartiere. Il pestaggio si è concluso con l'uomo gettato in un cassonetto dell'immondizia.

La polizia è intervenuta sottraendo l'uomo dalla furia della folla e caricandolo su un mezzo del 118. Ora è ricoverato all'ospedale Cardarelli ma non sarebbe in pericolo di vita. Non è stata ancora provata, tuttavia, la causa che ha scatenato il linciaggio, ovvero il presunto abuso di minore. Sui social, intanto, circolano decine di filmati dell'accaduto.