Venerdì 16 Agosto 2019, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 16:32

Una maxirissa tra immigrati della Costa d'Avorio è scoppiata nella zona di piazza Garibaldi, precisamente a Porta Nolana.Lo scontro, da far spavento, ha riguardato diverse decine di immigrati: oltre alle botte sono comparsi anche i coltelli con due immigrati accoltellati che sono finiti in ospedale. Uno al Loreto Mare con ferite al braccio e alla guancia, l'altro con un colpo alla testa finito al Vecchio Pellegrini.Secondo i residenti, che sono esasperati per la situazione, si tratta della seconda maxirissa scoppiata nell'ultima settimana senza che nessuno intervenga per riportare la normalità nel quartiere. Già il 13 agosto c'è stato uno scontro tra immigrati con violenze e accoltellamenti.