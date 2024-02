Napoli, parcheggiatore abusivo chiede soldi al carabiniere a Piazza Garibaldi: arrestato

Pretende un'offerta a piacere dall'automobilista che il ticket del parcheggio della sua vettura, in piazza Garibaldi, l'aveva anche pagato. E non ha fatto un passo indietro neppure quando, stanco delle insistenze, l'automobilista gli rivela di essere un maresciallo dei carabinieri.

A finire in manette è un parcheggiatore abusivo quarantenne, ricercato in quanto destinatario di una misura cautelare. Il militare, in servizio al nucleo operativo di Bagnoli, stanco delle richieste sempre più insistenti dell'uomo, ha approfittato di una pattuglia radiomobile di passaggio per chiedere aiuto.

Dai controlli delle forze dell'ordine nella banca dati però, emerge che nei confronti del parcheggiatore pende anche un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di rapina e lesioni.

Il provvedimento non era mai stato eseguito perché l'uomo fino a qual momento risultava irreperibile.

Sono quindi scattate le manette: ora si trova in carcere, nella casa circondariale di Poggioreale.