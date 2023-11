Babygang nuovamente in azione ma, stavolta, la risposta è una catena di solidarietà e aiuti. È successo qualche settimana fa a piazza Nazionale dove un 13enne è stato preso di mira da un gruppetto di coetanei che l’hanno aggredito fino a procurargli la caduta di un dente. L’episodio ha innescato una rete di sostegno nei confronti del ragazzino e della sua famiglia. Un lieto fine, quindi, che però conferma il dato dell’aumento degli assalti a suon di calci, pugni e schiaffi da parte di gruppetti di minorenni che bersagliano altrettanti coetanei presi di mira senza alcun motivo. Le violenze, spesso, non hanno un fine se non quello di spaventare e prevaricare i malcapitati, sebbene questa volta la vittima sia stata anche derubata . I ragazzini gli hanno portato via il cellulare e cinque euro che aveva in tasca per la merenda.



L’impennata dei raid non ha confini di quartiere e il più delle volte riguarda i luoghi di maggiore concentrazione e ritrovo dei ragazzini ma non in questo caso, dal momento che l’aggressione dopo l’uscita da scuola. Il fatto risale al 27 ottobre quando il 13enne si trovava nei pressi di piazza Nazionale e stava tornando a casa come tanti suoi amici che rincasavano a conclusione di una mattinata trascorsa tra una lezione e l’altra insieme ai prof e ai compagni di classe. L’aggressione è cominciata prima con l’accerchiamento del malcapitato che si è ritrovato un gruppetto di ragazzini intorno e poi con insulti verbali e minacce a cui sono seguite le botte. Inizialmente i bulli hanno costretto il 13enne a consegnare il cellulare e i cinque euro che aveva in tasca ma non contenti dell’atto predatorio hanno infierito con le percosse. Il minore ha ricevuto una scarica di colpi ed un pugno all’altezza della bocca che gli ha fatto perdere l’equilibrio, così è caduto a terra mentre il branco si è allontanato lasciandolo tramortito.



