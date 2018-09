Napoli, piazza Neghelli discarica a cielo aperto: «Ora basta, vogliamo più controlli»

Sabato 8 Settembre 2018, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 16:51

L’emergenza rifiuti a Napoli in queste ultime settimane sembra essere inarrestabile ma in alcuni quartieri della città, le montagne di spazzatura sono una spiacevole consuetudine.E’ il caso, ad esempio, di piazza Neghelli a Cavalleggeri dove da tempo gli spazi accanto all’istituto comprensivo Gigante – Neghelli sono diventati una vera discarica a cielo aperto. Grandi quantità di rifiuti vengono sversate in zona ad ogni ora del giorno e della notte, nonostante i sistemi di video sorveglianza della scuola e delle attività commerciali vicine che a quanto pare non riescono a “limitare i danni”.Più volte i cittadini, stanchi di tanto degrado, hanno manifestato il loro disappunto ai rappresentanti della X Municipalità e del Comune in attesa di interventi rapidi e risolutivi che sino ad ora non sono ancora arrivati.La preoccupazione maggiore però, in questo momento, riguarda i più piccoli che tra pochi giorni inizieranno il nuovo anno scolastico e che a quanto pare, dovranno convivere con questo degrado.“Tra poco i nostri figli torneranno in classe” dichiarano i residenti, “e questa piazza non è certamente il luogo più adatto a loro. Siamo preoccupati per la loro salute e per quella di chi abita in zona. Ormai siamo conviti di vivere in uno dei quartieri più abbandonati da questa amministrazione che non riesce a rispondere ai nostri appelli. Quello che chiediamo è una pulizia rapida dell’area antistante la scuola ed un controllo maggiore soprattutto nelle ore serali e notturne. Riteniamo che i nostri esposti e le nostre denunce, rappresentino un quadro chiaro del disagio che viviamo e su cui da tempo chiediamo di intervenire. Purtroppo non sappiamo in quale altro modo chiedere l’aiuto delle istituzioni cittadine”.