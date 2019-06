Napoli, piazza San Domenico: tornano i fumogeni rossi e le proteste dei residenti

Lunedì 10 Giugno 2019, 15:26

Esattamente un anno dopo, tornano i fumogeni rossi di notte a piazza San Domenico Maggiore, cuore del centro storico di Napoli. E anche stavolta non sono mancate le proteste di residenti e comitati civici. Lo scorso anno si pensò a una manifestazione commemorativa per Emmanuele, un ragazzo che morì cadendo in quella piazza dopo essersi arrampicato all'obelisco di San Domenico. In realtà si trattava di una manifestazione per Lorenzo, uno studente di Lettere Moderne morto quattro anni fa suicida.