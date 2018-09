Sabato 15 Settembre 2018, 13:37

Le avevano lasciate vicino al teatro San Carlo, probabilmente abbandonate in tutta fretta o tenute pronte per un prossimo utilizzo. Due pistole, entrambe semiautomatiche con matricola abrasa e una delle due carica, sono state trovate questa mattina nei pressi del porticato e dei giardini reali. La scoperta, all'alba, dei carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli. Le armi, sequestrate, sono state affidate ai militari della compagnia Centro per le indagini.