Giovedì 17 Maggio 2018, 23:03 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 23:03

Il documento è arrivato martedì scorso, firmato dal soprintendente Luciano Garella: il marciapiede di piazza Vittoria per ora non può essere allargato. Bisogna rifare il progetto e prevedere un po’ di spazio per i pedoni fra sedie tavolini e ombrelloni.È l’ultimo atto ufficiale di un progetto partito cinque mesi fa, ai margini dell’apertura di un bistrot nella sede di una ex galleria d’arte: i soci sono in tre, uno dei tre è Claudio De Magistris, fratello del sindaco di Napoli che proprio qualche giorno fa ha annunciato l’abbandono dell’avventura politica con Dema per dedicarsi alla sua antica e vera passione, l’organizzazione di eventi di spettacolo, per l’Arena della Mostra.Fu lo stesso Claudio de Magistris ad annunciare l’apertura del locale nei giorni d’autunno del 2017, sembrava che l’avventura dovesse andare in porto entro dicembre, poi ha subito un rallentamento. Nel frattempo partiva, proprio a ridosso dell’ultimo Natale, la richiesta di partecipare al progetto «adotta una strada». L’iniziativa è rivolta a cittadini, enti, associazioni che desiderano contribuire al contrasto al degrado che aggredisce la città.In questo caso la proposta è firmata da Vincenzo Porcini, il 74enne fondatore della galleria d’arte nella quale troverà sede il bistrot. Si spiega che l’intervento sul marciapiede che parte da via Arcoleo e conduce al sagrato della chiesa della Vittoria è necessario per via della «scarsa manutenzione, disomogeneità dei materiali di pavimentazione e una totale assenza di arredo urbano quali fioriere, cestini e sedute». È chiaro a tutti che quella fettina di percorso destinato ai pedoni va rimesso a posto con urgenza. Il documento, dunque, spiega anche le modalità per restituire dignità a quel marciapiede: «Attualmente è largo circa due metri... il progetto prevede l’allargamento dello stesso ad una dimensione in larghezza di circa sei metri e 55 centimetri, pavimentazione in cubetti di pietra lavica, collocazione di fioriere in cemento con fiori ed essenze che verranno cambiati durante il corso delle stagioni».Insomma, per rendere meno degradato quel marciapiede bisogna allungarlo di quasi cinque metri e metterci piante e fiori. In questa fase del progetto non si fa riferimento ai cestini, dei quali era segnalata l’assenza; e nemmeno si parla di sedute, che non sono contemplate.Alla fine i numeri ufficiali del documento parlano chiaro: gli attuali 75 metri quadri di marciapiede si triplicano e diventano 230, completamente rinnovati. Un intervento ampio, ma serve a per rendere meno degradato quel pezzetto di città. E in quel documento presentato a Palazzo San Giacomo non c’è nemmeno un piccolo riferimento alla possibilità di utilizzare quell’area per piazzarci sopra sedie tavoli e ombrelloni della nascente attività commerciale. L’investimento complessivo, secondo i documenti ufficiali, sarà di 27mila euro e ne beneficerà soltanto la città.